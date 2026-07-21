Leskovac: Određen pritvor osumnjičenom za nasilničko ponašanje

Osnovni sud u Leskovcu odredio je pritvor do 30 dana A. S. iz sela Kukavica, zbog sumnje da je počinio krivično delo nasilničko ponašanje.

Kako je saopšteno iz suda, pritvor je određen zbog opasnosti da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao da utiče na svedoke i oštećene.

Prema navodima iz rešenja, A. S. se sumnjiči da je 19. jula, na kupalištu u Kozaračkoj reci u selu Kozare, u više navrata vršio nasilje prema drugom licu i učestvovao u tuči, čime je, kako se navodi, ugrozio spokojstvo građana i narušio javni red i mir, izazvavši strah i uznemirenje kod prisutnih.

Na odluku o određivanju pritvora dozvoljena je žalba krivičnom vanpretresnom veću Osnovnog suda u Leskovcu.