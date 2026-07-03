Leskovac: Poziv građanima da sporove zbog faktičke eksproprijacije rešavaju vansudskim putem

Komisija za procenu osnovanosti zahteva za naknadu štete zbog zauzeća parcela prilikom izgradnje puteva na teritoriji grada Leskovca obaveštava građane da je Odluka o načinu rešavanja imovinsko-pravnih sporova nastalih zauzećem parcela prilikom izgradnje puteva na području grada stupila na pravnu snagu.

Odlukom je predviđeno da će Grad Leskovac, organi Grada i Gradsko pravobranilaštvo nastojati da se imovinsko – pravni sporovi sa fizičkim licima, vlasnicima, odnosno suvlasnicima parcela preko kojih faktički prolaze opštinski i nekategorisani putevi na teritoriji grada Leskovca reše vansudski, zaključivanjem poravnanja u smislu člana 193. Zakona o parničnom postupku, u cilju smanjenja troškova do kojih dolazi rešavanjem spora sudskim putem.

Predloženim načinom rešavanja spora građani će ostvariti pravo na naknadu u istom iznosu kao i u sudskom postupku, ali u daleko kraćem roku, do 30 dana, za razliku od sudskih postupaka koji traju znatno duže.

S druge strane, imajući u vidu da veliki sudski troškovi direktno utiču na mogućnost Grada da finansira komunalnu infrastrukturu, obrazovanje, socijalnu zaštitu i druge lokalne potrebe, u interesu je grada da se zaključivanjem sporazuma spreči pokretanje i vođenje sudskih postupaka koji za posledicu imaju velike sudske troškove.

Naš cilj nije izbegavanje zakonskih obaveza, već njihovo plansko i odgovorno izvršavanje. Samo tako možemo zaštititi prava građana, omogućiti stabilnost gradskog budžeta i obezbediti održiv razvoj našeg grada.

Zahtev za naknadu štete zbog zauzeća parcela prilikom izgradnje puteva na teritoriji grada Leskovca, podnosi se Skupštini grada Leskovca, Komisiji za procenu osnovanosti zahteva za naknadu štete zbog zauzeća parcela prilikom izgradnje puteva na teritoriji grada Leskovca, na adresu Pana Đukića 9-11, Leskovac.

Visina naknade za zauzeće parcele prilikom izgradnje puteva biće određena na osnovu izveštaja o proceni tržišne vrednosti nepokretnosti licenciranog procenitelja prema utvrđenom zauzeću na osnovu nalaza geometra.

Odlukom je određeno da će se prema vlasnicima parcela koji su preko advokata, punomoćnika podneli tužbe zbog faktičke eksproprijacije protiv grada Leskovca, u slučaju povlačenja tužbe a potom i zaključenja sporazuma o rešavanju spornog odnosa povodom faktičke eksproprijacije nepokretnosti, grad obavezati da isplati i naknadu za faktičku eksproprijaciju i da preuzme obavezu plaćanja do tada nastalih sudskih troškova, koje advokat bude ispostavio vlasniku parcele.

Obrazac zahteva može se preuzeti na internet prezentaciji grada Leskovca, u prostorijama mesnih kancelarija i na pisarnici Grada Leskovca.

Ukoliko ima nekih nejasnoća u vezi podnošenja zahteva možete nas kontaktirati na sledeće brojeve telefona: 016/200-829 i 066/815-05-64.