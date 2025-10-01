Leskovac – prestonica kulture Srbije 2026.

Grad na Veternici će u narednoj godini poneti titulu „Prestonica kulture“, rekao je danas na konferenciji za novinare Goran Cvetanović, gradonačelnik Leskovca. Naime, na osnovu Javnog poziva za učešće u programu „Prestonica kulture 2026“, resorno ministarstvo donelo je odluku o sufinasiranju projekta Grada Leskovca pod nazivom „Leskovački paviljon kulture, mesto susreta i slobode stvaranja“.

Ne računajući ovu godinu, od trenutka preuzimanja odgovornosti od strane aktuelnog rukovodstva, lokalna samuprava je za oblast kulture izdvojila preko tri milijarde, 865 miliona dinara. U ovoj godini za rad ustanova kulture izdvojeno je oko 508 miliona dinara iz lokalnog i republičkog budžeta, a suma od 15 miliona opredeljena je za projekte iz ove oblasti.

Komisiji je projekat prezentovan početkom jula, kada je boravila u Leskovcu. Prednosti grada na veternici jesu bogata kulturna i turistička ponuda, velika teritorijalna razuđenost i posedovanje kulturnih ustanova koje na širem području mogu da doprinesu obeležavanju Prestonice kulture. Gradonačelnik Cvetanović je naglasio ulogu i značaj Narodnog muzeja u Leskovcu. Kako je rekao, dobijanje ovog projekta praktično znači da će kulturni sadržaji biti dostupni velikom broju građana. Kako je rekao, projekat podrazumeva više od 300 kulturnih aktivnosti.

Grad na Veternici svojim sugrađanima u 2026. godini pružiće nesvakidašnje iskustvo u oblasti kulture i predtavljaće mesto susreta regionalnih i nacionalnih aktera, naglasio je gradonačelnik Cvetanović. On je ovom prilikom zahvalio čelnim ljudima svih ustanova kulture na doprinosu u Leskovcu.