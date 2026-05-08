Leskovac u top 5 gradova za „Prestonicu mladih“

Leskovac je i zvanično jedan od 5 gradova koji su ušli u uži izbor za „Prestonicu mladih“. Ovu informaciju je gradonačelnik Goran Cvetanović podelio sa predstavnicima medija na današnjoj sednici Gradskog veća.

„Mislim da je to lepa vest. Na žalost, treba da se pojavimo baš u vreme skupštinskog zasedanja, 14. maja, u prostorijama Omladinskog saveza u Novom Sadu. Čini mi se da ćemo sigurno dobiti novac za Omladinski centar. Mislim da je neophodno da prijavimo mlade i obrazovane volontere za „EXPO 2027″ iz Leskovca. Oni će imati mogućnost da uspostave kontakte, unaprede veštine i znanja.“, rekao je Cvetanović.