Leskovačka policija uhapsila D.R. i D.M. iz Surdulice zbog držanja kokaina

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu uhapsili su Đ. R. (1996) iz Surdulice, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, dok će protiv D. M. (2006), takođe iz Surdulice, podneti krivičnu prijavu, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga, saopštavaju iz Policijske uprave.

Đ.R. je, kako se sumnja, prodao manju količinu kokaina D. M. kod koga je policija pronašla ovu drogu.

Policija je kod Đ. R. pronašla dva paketića sa manjom količinom kokaina, a u pretresu njegovog stana paketić sa 45,3 grama kokaina, manju količinu marihuane, vagicu za precizno merenje sa tragovima kokaina i marihuane, kao i novac za koji se sumnja da je stečen prodajom narkotika.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Leskovcu, Đ. R. je određeno zadržavanje do 48 sati i on je, uz krivičnu prijavu, priveden tužiocu, dok će protiv D. M., po nalogu Osnovnog javnog tužilaštvu u Leskovcu, krivična prijava biti podneta u redovnom postupku.