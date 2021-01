Leskovačka policija uhapsila dva mladića – jedan vozio pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, a drugi u stanju teške alkoholisanosti

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu zaustavili su dvojicu vozača, starosti 23 i 22 godine, od kojih je prvi vozio pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, a drugi je u stanju teške alkoholisanosti upravljao vozilom koje je prijavljeno kao nestalo, navodi se u saopštenju za javnost Policijske uprave Leskovac.

Dvadesetdvogodišnji mladić je upravljajući automobilom sa 2,4 promila alkohola u krvi, izazvao saobraćajnu nezgodu u kojoj nije bilo povređenih. On je sleteo sa puta i oštetio ogradu jednog domaćinstva u okolini grada. Operativnim radom, policija je došla do saznanja da je on, kako se sumnja, upravljao vozilom koje je neposredno pre događaja prijavljeno kao nestalo.

Osumnjičeni je, uz krivičnu prijavu, podnetu za krivično delo neovlašćeno korišćenje tuđeg vozila, priveden nadležnom tužilaštvu u Leskovcu.

Policija je dvadesettrogodišnjeg mladića zatekla kako upravlja „opel-korsom“ pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, prilikom pojačane kontrole saobraćaja. On je zadržan u službenim prostorijama i protiv njega je podneta prekršajna prijava.