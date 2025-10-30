Leskovački odbojkaši u subotu dočekuju ekipu OK „Karađorđe“ iz Topole

U okviru drugog kola Banka Postanska Stedionica Superlige, odbojkaši leskovačke “Dubočice” u subotu, 1. novembra dočekuju ekipu “Karađorđa” iz Topole. Ovaj meč odigraće se sa početkom od 18 sati u hali Partizan, najavljeno je na konferenciji za medije.

Leskovačke odbojkaše očekuje zahtevna utakmica, imajući u vidu da je protivnička ekipa ovu sezonu dočekala u novom sastavu. Do promena je došlo i u timu “Dubočice”, o čemu su na konferenciji za medije govorili Miljan Milović i Eldin Demirović, igrači OK „Dubočica“.

U „Dubočici“ su ovom prilikom pozvali sve ljubitelje odbojke da dođu u subotu, 1. novembra i pruže im podršku na domaćem terenu.