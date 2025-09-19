DRUŠTVO OBRAZOVANJE VESTI

Leskovački studenti otputovali na 6. „UMrežavanje“

19 септембар, 2025
Više desetina uspešnih studenata sa područja grada na Veternici otputovalo je na Zlatibor, gde će u okviru programa „Umrežavanje“ učestvovati na trodnevnom skupu, gde će imati priliku da pohađaju besplatna predavanja i radionice. Šesto po redu Umrežavanje organizuje i finansira Grad Leskovac, putem Kancelarije za mlade.

Da je ovo iskustvo od veliko značaja za školovanje i budućnost učesnika, potvrdila je u svom obraćanju Anđela Jovanović, diplomirani socijalni radnik na master studijama Filozofskog fakulteta u Nišu, kojoj je ovo prvo Umrežavanje. Ona je izrazila zadovoljstvo što je prve profesionalne korake načinila uz podršku lokalne samouprave, naglašavajući da je tokom školovanja Grad bio njen oslonac i podrška.

Prvo Umrežavanje održano je 2019. godine, podsetio je Stefan Kitanović, idejni tvorac ovog događaja, inače narodni poslanik u Skupštini Srbije. Do sada je put Umrežavanja prešlo preko 250 studenata sa svih fakulteta širom zemlje ali i inostranstva, što potvrđuje održivost ove ideje.

Prvo Umrežavanje je Stefan Kitanović, tada član Gradskog veća, organizovao iz sopstvenih sredstava. Već prošle godine, finansijer petog skupa, bio je grad Leskovac.

