Leskovački „Vodovod“ bogatiji za novu cisternu

Javno komunalno preduzeće „Vodovod“ Leskovac nabavilo je novu cisternu namenjenu za prenos pitke vode, vrednosti 16,8 miliona dinara sa PDV-om. Novo vozilo će omogućiti ovom preduzeću da pruža usluge drugim opštinama i gradovima koji imaju problem sa vodosnabdevanjem, a time i doneti mogućnost za povećanje prihoda.

Ovo je istaknuto na konferenciji održanoj povodom posete gradonačelnika Gorana Cvetanovića postrojenju Vodovoda u Vlajkovoj ulici.

Nova cisterna je većeg kapaciteta i zapremine od stare, koja se koristi više od tri decenije i ubuduće će služiti samo za pružanje usluga u samom gradu i bližoj okolini.

-Još jedna od prednosti novog vozila je pumpa za istakanje, koja omogućava pražnjenje u kratkom roku, a pogodna je i za pružanje usluga lokalnim samoupravama koje su udaljene od Leskovca. Pojedine opštine u Jablaničkom okrugu već su se obratile leskovačkom Vodovodu, a problem sa vodosnabdevanjem imaju i veći gradovi, poput Niša- kaže Maja Milošević Milojić, direktorka JKP „Vodovod“ Leskovac.

Oprema i modernizacija voznog parka je neophodna pre svega radi kvalitetnijeg pružanja usluga sugrađanima, te su planovi rukovodstva vezani za nabavku još dva vozila, kipera i traktora.

Pored ostalog, u prethodnom periodu nabavljena je mašina sa višestrukim funkcijama, koje omogućavaju brzo i ekonomsko održavanje vodovodne i kanalizacione mreže, vrednosti 11,2 miliona dinara.

Subvencijama od grada kupljena je i cisterna za izvlačenje i transport mulja, otpadnih voda, vrednosti 16,5 miliona dinara. Ovo vozilo ima važnu ulogu u procesu čišćenja septičkih jama i slivnika.

Značaj nabavke kombinovanog vozila za prečišćavanje kanalizacije vrednost je 29, 8 miliona dinara ogleda se u tome da ovo preduzeće vodi računa za 170 km kan mreže 02:03Govoreći o ovoj investiciji, gradonačelnik je naglasio i važnost ORIO projekta, koji podrazumeva izgradnju kanalizacione mreže u 16 naseljenih mesta.

On je podsetio da je kanalizaciona mreža počela da se gradi u Leskovcu pre 65 godina.

Tokom prošle godine nabavljeni su i uređaji za kontrolisanje kućnih vodomera i industrijskih potrošača, ulaganjem od 7,9 miliona dinara, čime je ovo preduzeće postalo četvrto u Srbiji koje ima ovakvu opremu.