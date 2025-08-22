DRUŠTVO VESTI

Leskovački „Vodovod“ bogatiji za novu cisternu

22 август, 2025
TVL

Javno komunalno preduzeće „Vodovod“ Leskovac nabavilo je novu cisternu namenjenu za prenos pitke vode, vrednosti 16,8 miliona dinara sa PDV-om. Novo vozilo će omogućiti ovom preduzeću da pruža usluge drugim opštinama i gradovima koji imaju problem sa vodosnabdevanjem, a time i doneti mogućnost za povećanje prihoda.

Ovo je istaknuto na konferenciji održanoj povodom posete gradonačelnika Gorana Cvetanovića postrojenju Vodovoda u Vlajkovoj ulici.

Nova cisterna je većeg kapaciteta i zapremine od stare, koja se koristi više od tri decenije i ubuduće će služiti samo za pružanje usluga u samom gradu i bližoj okolini.

-Još jedna od prednosti novog vozila je pumpa za istakanje, koja omogućava pražnjenje u kratkom roku, a pogodna je i za pružanje usluga lokalnim samoupravama koje su udaljene od Leskovca. Pojedine opštine u Jablaničkom okrugu već su se obratile leskovačkom Vodovodu, a problem sa vodosnabdevanjem imaju i veći gradovi, poput Niša- kaže Maja Milošević Milojić, direktorka JKP „Vodovod“ Leskovac.

Oprema i modernizacija voznog parka je neophodna pre svega radi kvalitetnijeg pružanja usluga sugrađanima, te su planovi rukovodstva vezani za nabavku još dva vozila, kipera i traktora.

Pored ostalog, u prethodnom periodu nabavljena je mašina sa višestrukim funkcijama, koje omogućavaju brzo i ekonomsko održavanje vodovodne i kanalizacione mreže, vrednosti 11,2 miliona dinara.

Subvencijama od grada kupljena je i cisterna za izvlačenje i transport mulja, otpadnih voda, vrednosti 16,5 miliona dinara. Ovo vozilo ima važnu ulogu u procesu čišćenja septičkih jama i slivnika.

Značaj nabavke kombinovanog vozila za prečišćavanje kanalizacije vrednost je 29, 8 miliona dinara ogleda se u tome da ovo preduzeće vodi računa za 170 km kan mreže 02:03Govoreći o ovoj investiciji, gradonačelnik je naglasio i važnost ORIO projekta, koji podrazumeva izgradnju kanalizacione mreže u 16 naseljenih mesta.

On je podsetio da je kanalizaciona mreža počela da se gradi u Leskovcu pre 65 godina.

Tokom prošle godine nabavljeni su i uređaji za kontrolisanje kućnih vodomera i industrijskih potrošača, ulaganjem od 7,9 miliona dinara, čime je ovo preduzeće postalo četvrto u Srbiji koje ima ovakvu opremu.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com