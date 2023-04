Leskovački Vodovod od sutra počinje prolećno ispiranje mreže, moguće zamućenje vode i pad pritiska

Javno-komunalno preduzeće “Vodovod” Leskovac obaveštava svoje potrošače, da u četvrtak 6. aprila, počinje sa planiranim radovima na redovnom prolećnom ispiranju vodovodne mreže na teritoriji grada Leskovca uključujući i 39 naseljenih mesta.

U toku realizacije ove aktivnosti u naredne tri nedelje, može doći do minimalnog pada pritiska u sistemu tokom noći ili do blagog zamućenja vode prolaznog karaktera, kao i pojave vazduha u vodi koja se manifestuje u vidu povećane beline. Ispiranje se vrši u noćnom terminu od 23 do 5 sati.

Ispiranje se vrši preko hidranata na uličnoj vodovodnoj mreži, pod kontrolom stručnih lica komunalnog preduzeća. Za sve dodatne informacije potrošači se mogu obratiti na broj telefona dežurne službe leskovačkog Vodovoda.