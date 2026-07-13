Leskovački vukovci srednjoškolci otputovali na nagradnu ekskurziju

Još jedna generacija srednjoškolaca, nosilaca „Vukove diplome“, otišla je na nagradnu ekskurziju, koju organizuje Kancelarija za mlade uz finansijsku podršku Grada Leskovca.

Oko 60 učenika će narednih dana obići prirodne lepote i znamenitosti Srbije. Njih je ispratio gradski većnik Aleksandar Pejčić.

Za ovu nagradnu ekskurziju iz budžeta grada izdvojena je suma od 3,7 miliona dinara.

Inače, nagradna ekskurzija za leskovačke vukovce se organizuje kontinuirano od 2015. godine. Od 2015. do sada za ukupno 870 vukovca izdvojeno je 26 miliona dinara.