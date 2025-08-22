Leskovčani za decu sa Kosova – „Dubočica“ pokazala da humanost i rodoljublje žive

Trodnevni humanitarni turnir pod nazivom „Leskovac bori se za Kosovo i Metohiju“, organizovan s ciljem prikupljanja sredstava za srpsku decu sa Kosmeta, večeras je svečano otvoren u naselju „Dubočica“. Događaj su uveličali spektakularna bakljada i izvođenje tradicionalnih rodoljubivih pesama, zahvaljujući čemu je prenet duh patriotizma i zajedništva.

Turnir se igra u sportskom duhu, ali sa višim ciljem – svaki gol, svaki aplauz, svaka donacija namenjeni su mališanima sa Kosova i Metohije.

Iza turnira stoji grupa diskretnih heroja iz Dubočice, poznatih po humanosti i nesebičnom angažovanju, ne zarad aplauza i pažnje javnosti, već pružanja pomoći onima kojima je najpotrebnija.

Pored njih, organizaciju su podržali i veterani Gradskog fudbalskog kluba „Dubočica“, organizacija „Nebeske vidre“, kao i učesnici bitke na Košarama – Ivan Ranković, Ivica Lazić i Aleksandar Ilić, čija je prisutnost događaju dala posebnu simboliku.

Turnir je počeo odavanjem počasti Leskovčaninu Radošu Ceroviću, heroju koji je svoj život izgubio u bici na Košarama, boreći se za slobodu. Njegovo ime odzvanjalo je terenom.

Događaj je svojim nastupom uveličao i poznati izvođač patriotskih pesama Aleksandar Dulić.

Turnir će trajati do nedelje, a organizatori pozivaju sve ljude dobre volje da se priključe. U vremenu kada je sve manje empatije, „Dubočica“ je večeras pokazala humanost na delu.