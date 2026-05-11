Leskovčanin Ognjen Cenić, mladi rukometaš, deo reprezentacije Srbije

Prvi meč baraža između reprezentacije Srbije i Mađarske za plasman na Svetsko prvenstvo u rukometu, koje će biti održano 2027. godine u Nemačkoj, igraće se u četvrtak, 14. maja, u Nišu. Deo tima reprezentacije Srbije biće i mladi Leskovčanin Ognjen Cenić.

Selektor rukometne reprezentacije Srbije Raul Gonzales saopštio je spisak igrača za mečeve protiv Mađarske u baražu koje je objavio Rukometni savez Srbije, a na poziciji srednjeg beka igraće mladi Cenić.

Veliko interesovanje za predstojeći meč pokazali su naši sugrađani u proteklih mesec dana, pa Cenić očekuje podršku i iz rodnog grada. Međutim, za one koji nisu imali sreće da kupe kartu, Rukometni savez Srbije je ovog puta odlučio da organizaciju podigne na viši nivo, pa će prvi put u istoriji biti organizovan i video bim ispred dvorane.

Cenić inače potiče iz porodice u kojoj se rukomet igra godinama unazad.

Inače, revanš duela Srbija – Mađarska je na programu tri dana kasnije u Vespremu.