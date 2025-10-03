Leskovčanka dr Aleksandra Cvetanović na Stanfordovoj listi svetskih naučnika

U pitanju je prestižna Stanfordova lista 2% najuticajnijih naučnika sveta za 2024. godinu, na kojoj se nlazi dr Aleksandra Cvetanović Kljakić iz Leskovca, saopštio je Kabinet gradonačelnika.

Ova globalna lista, koju svake godine objavljuje tim sa Univerziteta „Stanford“ iz Sjedinjenih Američkih Država, obuhvata naučnike iz različitih oblasti čija je istraživačka aktivnost imala najveći uticaj na svetsku naučnu zajednicu.

Kriterijumi rangiranja zasnivaju se na bibliometrijskim pokazateljima, kao što su broj objavljenih radova, citiranost, uticaj u stručnoj literaturi i međunarodna prepoznatljivost naučnog rada.

Dr Aleksandra Cvetanović Kljakić najbolji je ambasador Leskovca i čitave Srbije, promoter pravih vrednosti i predstavlja ponos rodnog grada na koju buduće generacije mogu da se ugledaju. Aktivno se bavi promocijom nauke među mladima, trudeći se da pokaže da je put koji se temelji na znanju i ulaganjima u prave vrednosti, put koji donosi uspeh, prosperitet i put kojim se treba kretati.

U znak priznanja za ostvarene rezultate u oblasti tehnološkog inženjerstva, i za promociju grada Leskovca, gradonačelnik dr sci. med. Goran Cvetanović, dodelio joj je 2019. godine na Dan grada Oktobarsku medalju.

Diplomirala je na Tehnološkom fakultetu u Leskovcu, na smeru hemijsko i biohemijsko inženjerstvo, dok je zvanje doktora nauka u oblasti farmaceutskog inženjerstva stekla na Tehnološkom fakultetu Novi Sad gde je i zaposlena, u zvanju naučnog saradnika, na Katedri za biotehnologiju i farmaceutsko inženjerstvo.

Rezultate svog rada prezentovala je i kao plenarni predavač na više međunarodnih skupova, među kojima su konferencije u Libanu, Rusiji, Kini, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i mnogi drugi.