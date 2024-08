Leskovcu odobrena dva projekta na konkursu “Gradovi u fokusu”

Lidija Dimitrijević, zamenica gradonačelnika Leskovca, potpisala je danas u Beogradu sa ministrom kulture Nikolom Selakovićem ugovore o realizaciji dva projekta, koja su odobrena na ovogodišnjem konkursu „Gradovi u fokusu“. U pitanju su projekti „Bibliotečki trg“ Narodne biblioteke „Radoje Domanović“ i „Adaptacija bioskopske sale“ Leskovačkog kulturnog centra, koja će biti podržana sa ukupnim iznosom od osam miliona dinara.

Grad Leskovac je kao izabrana jedinica lokalne samouprave i ove godine poneo titulu „Grad u fokusu“, koja će omogućiti da bude prepoznat kao jedan od relevantnih centara za razvoj kulture, a samim tim postaće i vidljiviji na kulturnoj mapi Srbije i Evrope. Prema rečima Lidije Dimitrijević, zamenice gradonačelnika, Leskovac, je kroz rad ustanova kulture i uz podršku Ministarstva kulture u značajnoj meri unapredio ovu oblast u gradu, kvalitet i vidljivost programa i projekata što oslikava pozitivan, kontinuirani razvoj.

-Ove godine, Ministarstvo kulture je u okviru programa “Moderna kulturna scena – U korak s vremenom” podržalo dva projekta Grada Leskovca, “Bibliotečki trg” Narodne biblioteke “Radoje Domanović” sa sredstvima u iznosu od dva miliona dinara i “Adaptacija bioskopske sale” Leskovačkog kulturnog centra sa šest miliona dinara. Lokalna samouprava se trudi da stvara podsticajno okruženje za sve aktere u kulturi, koje će obezbediti prevazilaženje brojnih izazova, razvijanje savremenih ustanova i koje će kroz realizovane projekte omogućiti da kulturna ponuda bude deo svakodnevnog života građana- dodala je Dimitrijević.

Ministar kulture Nikola Selaković, potpisao je danas ugovore sa predstavnicima 10 gradova i opština koji su dobili sredstva Ministarstva, na ovogodišnjem konkursu “Gradovi u fokusu“. On je ovom prilikom ukazao na to da su zahvaljujući realizaciji ovog konkursa, do sada obnovljene brojne devastirane i zapostavljene sale, muzeji, biblioteke, čime je stvoreno novo lice Srbije.

-Ovo su projekti sufinansiranja. Gradovi i opštine ulažu u ove projekte, a mi ih na ovaj način motivišemo da što više obraćaju pažnje na ustanove kulture. Ono što nam je posebno važan zadatak jeste da kada tu infrastrukturu ustanova kulture obnovimo, da je onda obogatimo i sadržajima, kazao je ministar Nikola Selaković i pozvao sve gradove i opštine, koji u ovoj godini nisu imali svoje projekte, da se pripreme za sledeću godinu- rekao je Nikola Selaković, ministar kulture.

Na konkursu “Gradovi u fokusu“ Ministarstva kulture za 2024. godinu podržani su projekti 47 gradova i opština širom Srbije, koji su na ovaj način dobili priliku da obnove i adaptiraju ustanove kulture, za šta je opredeljeno ukupno 350 miliona dinara. Od 2016. godine do sada, za različite projekte obezbeđena je jedna milijarda 657 miliona dinara.