Lik i delo Nikole Skobaljića oživljeni na saboru u Vučju

Manifestacija “Sabor posvećen Nikoli Skobaljiću” održana je u crkvi Rođenja Svetog Jovana Krstitelja u Vučju, uz prisustvo veikog broja gostiju i predstavnika lokalne samouprave i javnih institucija.

Ovaj događaj, koji se po četvrti put održava u znak sećanja na Nikolu Skobaljića, ima za cilj da promoviše kulturno nasleđe i tradiciju Vučja i okoline, kao i da od zaborava otrgne jednog od najznačajnijih heroja iz srednjovekovne tradicije leskovačkog kraja.

Nikola Skobaljić branio je srpske krajeve od naleta Osmanlija 1454. godine. U prvoj bitki, kod Banje, pobedio je Osmanlije, ali je u drugoj, mesec i po dana kasnije, dao svoj život za odbranu Srbije.

Za lik i delo ovog junaka vezuje se i veliki broj legendi, među kojima je predanje o njegovom začeću. O tome je prisutnima govorio Đorđe Mitrović, istoričar leskovačkog muzeja.

Poseban značaj ovoj manifestaciji dali su izloženi radovi umetnika Bratislava Anđelkovića iz Vučja, kao i nastupi članova Dečjeg ansambla narodnih igara i pesama iz Vučja, odevenih u tradicionalnu nošnju.

Odvijala su se sportska nadmetanja u tradicionalnim srednjovekovnim disciplinama, u organizaciji Gradskog atletskog kluba Leskovac, a srednjovekovno viteštvo oživeli su članovi udruženja Svebor “Sveti knez Lazar” iz Kraljeva.

Organizator ovog događaja je Turistička organizacija grada Leskovca, ispred koje se prisutnima obratila direktorka Dijana Ranđelović.

Ovu manifestaciju svečano je otvorio Milan Popović, šef Odeljenja za opštu upravu i zajedničke poslove, a svoj blagoslov dao je mesni paroh, prota Bratislav Mijalković.

Pokrovitelj manifestacije je Grad Leskovac.