Mačevaoci nove generacije: Maša Drašković i Antanasije Stamenković osvajaju medalje za Leskovac

Međunarodni turnir u mačevanju „Memorijal – Miodrag Pavićević Miša“, sedmi po redu, okupio je ovog vikenda više od 200 takmičara iz različitih zemalja Balkana, koji borave u Leskovcu. Organizator dvodnevnog turnira je Mačevalački klub „Dubočica“, čiji su članovi postigli zapažene rezultate.

Među njima su Antanasije Stamenković i Maša Drašković, koji se ističu po broju osvojenih medalja.

Antanasije Stamenković, koji se mačevanjem bavi četiri godine, osvojio je bronzanu medalju u konkurenciji od preko 15 takmičara.

-Baš je bilo lepo iskustvo i drago mi je što sam imao ovu priliku. Voleo bih da oni i sledeće godine opet dođu na ovaj turnir. Dobio sam inspiraciju od mog oca, koji je osvojio devdt titula državnog prvaka. Ja pokušavam da oborim taj rekord i često idem na neke turnire da gledam kako moji vršnjaci to rade- rekao je Antanasije.

Devetogodišnja Maša Drašković mačevanjem se bavi dve godine i ima više od deset osvojenih medalja. Među njima su tri zlatne koje je već tokom jučerašnjeg dana osvojila na ovom nadmetanju. Dobitnica je i nagrade koju Grad Leskovac dodeljuje mladim talentima.

Predsednik Mačevalačkog kluba „Dubočica“ Ivan Zdravković istakao je da mališani postižu uspege zahvaljujući velikom entuzijazmu, ali i radu i ogromnim odricanjima.

Turnir je okupio takmičare iz Bugarske, Slovenije, Hrvatske, Crne Gore, Mađarske i naravno – Srbije. Nadmeću se sve generacije, od pionira do veterana, u sva tri oružja: mač, sablja i floret.

U ime gradonačelnika dr sci. med. Gorana Cvetanovića takmičenju je prisustvovao njegov pomoćnik Milan Đorđević, koji je poželeo sreću učesnicima.

-Upravo ovakve aktivnosti dovode do izuzetnih rezultata, a mačevaoci „Dubočice“ iznedrili su nekoliko reprezentativaca, među kojima je istaknuti Mihajlo Mladenović, seniorski državni vicešampion. Takođe, klub je 2021. godine bio državni prvak, a sada je četiri godine u kontinuitetu na visokom drugom mestu. Zbog toga lokalna samouprava pruža veliku podršku oblasti sporta, među kojima je i mačevalački klub „Dubočica“. Za tu oblast ove godine opredeljeno je 185 miliona dinara za sufinansiranje klubova i organizacija, kao i 168 miliona za rad Sportsko-rekreativnog centra „Dubočica“. Uvek ćemo biti vaš oslonac i pratiti vas kroz sve uspehe i aktivnosti- poručio je Đorđević..

