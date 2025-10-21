Macura: Alimentacioni fond je važan iskorak za veliki broj jednoroditeljskih porodica

U Srbiji je, prema popisu koji je urađen 2022. godine, evidentirano preko 200 hiljada porodica koje imaju problem sa naplatom alimentacije. Alimentacioni fond pruža zaštitu upravo korisnicima same alimentacije, a to su deca.

-Za veliki broj jednoroditeljskih porodica u Srbiji koje imaju problem sa naplatom alimentacije od partnera koji ne obavlja tu obavezu savesno, alimentacioni fond, koji je pre nekoliko meseci stupio na snagu, je odlična vest- ocenjuje ministarka bez portfelja Tatjana Macura.

Kako ističe ministarka, ovo je jedan veoma važan iskorak i dobra motivacija za razvijanje nekih drugih usluga koje će pomoći, ne samo jednoroditeljskim porodicama nego i drugim osetljivim kategorijama društva.

Broj korisnika ovog fonda u Srbiji se poslednjih godina postepeno povećava, dok su u većini slučajeva korisnici samohrane majke sa decom.

-Sve ove aktivnosti mogu da podstaknu ljude koji se nalaze u krhkim međuljudskim odnosima da potraže pomoć- ističe ministarka.

Prema podacima iz Republičkog zavoda za statistiku, broj sklopljenih brakova se iz godine u godinu smanjuje, a broj brakorazvodnih parnica povećava.