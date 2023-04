Maketa u centru grada – svedočanstvo o razvijenosti starog Leskovca

U centru Leskovca, na trgu, nalazi se maketa Leskovca iz tridesetih godina prošlog veka. Na prvi pogled može se uočiti da je fizionomija grada dosta ismenjena, u velikoj meri zbog bombardovanja 1944., a potom i zbog same urbanizacije.

Maketa prikazuje veći broj zgrada od kojih svaka nosi svoju intimnu priču, ali i priču o razvoju Leskovca. Na mestu gde je današnji trg, prolazila je glavna ulica koja se protezala od zgrade Tri šešira, kroz današnju ulicu Svetozara Markovića, do Pošte, zatim kroz Bulevar oslobođenja pa do Železničke stanice.

Most na Bulevaru oslobođenja izgrađen je 1970. godine, sve do tada glavni leskovački most bio je onaj kraj Pošte. Od zgrada prikazanih na maketi izdvojićemo čuveni Hotel Kostić podignut 1927.u kojem su radili recepcionari sa poznavanjem engleskog i grčkog jezika.

U Hotelu Paris otvara se prvi bioskop u Leskovcu, u kojem je bilo moguće da gledate film i naručite pivo i ćevape iz obližnje kafane Plug. U produžetku je bila i ćevabdžinica Dragija Bureta, pa Kukareva i palata industrijalca Laze Jovanovića.

Ovakav Leskovac delimično je nestao u bombarodvanju a delimično početkom osamdesetih godina. Danas najstarija zgrada u okolini trga je zgrada Komande podignuta 1948. godine i Pošte iz 1949.

Na maketi je, inače, 13 zgrada: Hotel Solun, Leskovačka štedionica, Bioskop korzo, Leskovačka trgovačka banka, Kukareva palata, zgrada Profira Kržalića, zatim, zgrada Dušana Kostića, Palata Lazara Jovanovića, zgrada Đorđa Cekića Vojvodića i sinova, hotel Plug, hotel Kostić, Spomenik palim borcima za otadžbinu i Objekat za naplatu trošarine.

Investiciona vrednost makete je 800.000 dinara, a izrada je poverena “Livnica Jeremić” iz Beograda.