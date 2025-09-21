Mala gospojina – praznik rođenja Presvete Bogorodice

Srpska pravoslavna crkva slavi rođenje Presvete Bogorodice, jedan od najvećih crkvenih praznika posvećen Majci Božjoj, koji je u narodu poznat kao Mala Gospojina.

Mala Gospojina spada u red Bogorodičnih praznika i proslavlja se svake godine 21. septembra. Presveta Bogorodica je nakon Hristovog rođenja proživela još 48 godina.

Predanje kaže da je Bogorodica živela 60 godina, a prema nekim izvorima 72

godine. Nadživela je svoga sina, nastavila njegovu misiju i bila svedok mnogih

događanja. Poslednjih 15 godina provela je kod svetog Jovana Bogoslova, Hristovog učenika, kome ju je Hristos poverio na čuvanje.

Prema predanju, često je izlazila na Maslinovu goru, sa koje se njen sin vazneo u nebo i tu se molila Bogu, želeći da se i ona tamo preseli, kako bi gledala Hristovo lice.

U narodu se veruje da bilje ubrano između Velike i Male Gospojine ima posebna lekovita svojstva, a u mnogim gradovima na ovaj dan se održavaju vašari. Mnoge porodice Malu Gospojinu slave kao svoju krsnu slavu.

