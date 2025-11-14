„Mali Joakim“ od 18. do 25. novembra u Leskovcu

Osamnaesti po redu Festival predstava za decu „MALI JOAKIM“ održaće se u periodu od 18. do 25. novembra u leskovačkom Narodnom pozorištu. U okviru ovog festivala, biće odigrano 7 dečijih predstava koje će za sve mališane biti potpuno besplatne, istaknuto je na konferenciji medije održanoj ovim povodom.

U utorak, 18. novembra festival će biti otvoren predstavom ,,Pačija škola“. U sredu, 19. novembra uslediće , „Lepotica i zver“. Do kraja festivala, biće izvedene predstave ,,Pepeljuga“, „Carev zatočenik, „Ale i bauci“, „Bambi“, „Začarano magarence“. Ove godine postojaće i žiri sastavljen od najmlađih članova.

Kako je pojasnio direktor Narodnog pozorišta Stanislav Grujić, ovaj festival je trebalo da bude održan u Užicu, zatim u Zaječaru. U međuvremenu je odložen, te je uz saglasnost Zajednice profesionalnih pozorišta odlučeno da Leskovac u 2025. godini bude domaćin.