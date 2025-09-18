Mali: Vanredno povećanje plata u zdravstvu od 1. oktobra za pet odsto

Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da će plate u zdravstvu biti povećane vanredno od 1. oktobra za pet odsto, nakon što su već, kako je naveo, povećane u januaru ove godine.

Mali je na svom Fejsbuk profilu napisao da država misli na radnike u zdravstvu i želi da ih zadrži u zemlji.

Kako je rekao, 2012. godine doktor specijalista imao je platu 67.540 dinara, a 2025. prima 160.496 dinara osnovne plate, što je rast od 137,6 odsto.

Između ostalog, naglasio je da ove godine u budžetu postoje rekordna izdvajanja za zdravstvo, koja su povećana sa 573,6 milijardi na 613,9 milijardi dinara i dodao je da je to je 40,2 milijardi dinara više za sektor zdravstva u 2025. godini, u odnosu na prethodnu godinu.

