Mamograf u Vlasotincu od 1. do 20. decembra

Pokretni mamograf Centra za radiologiju Kliničkog centra Niš stigao je danas u Vlasotince i biće i biće tu naredne tri nedelje.

Pregledi će moći da se obavljaju od 1. do 20. decembra, radnim danima i vikendom, od 9 do 19 sati.

Ovaj preventivni pregled namenjen je ženama starosti od 45 do 75 godina.

Pregled se može zakazati svakog radnog dana od 8 do 16 sati putem broja telefona 0648807459 ili lično, u Službi ginekologije vlasotinačkog Doma zdravlja. Na pregled mogu da se jave i osobe koje žive van teritorije opštine Vlasotince.

Prilikom dolaska potrebno je poneti zdravstvenu knjižicu, nije važno da li je overena ili ne i ličnu kartu, kažu u Domu zdravlja, kod čijeg se glavnog ulaza nalazi mamograf.