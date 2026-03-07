Manji požar u naseljenom mestu Priboj

I pored brojnih apela i akcija čišćenja divljih deponija svakog vikenda, već godinama unazad, danas je došlo do manjeg požara na otvorenom prostoru u selu Priboj, pored reke.

Kako je zemljište još uvek vlažno, ovaj požar nije mogao da se širi, a u gašenju je učestvovao pripadnik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Leskovac.

Apelujemo još jednom da se ne pali vatra na otvorenom prostoru, da se ne spaljuju biljni ostaci, da se ne pale divlje deponije i ne baca smeće na mesta koja nisu predviđena za te namene, da se u vreme poljoprivrednih radova oprezno rukuje poljoprivrednim mašinama i da se redovno održavaju, da se opušci od cigareta ne bacaju tamo gde im nije mesto, da se ne pali roštilj na mestima, koja za to nisu predviđena, da se pažljivo rukuje sredstvima za rad, koja mogu da izazovu požar.

Što se zaštite građevinskih i pomoćnih objekata tiče, apelujemo da se pažljivo rukuje električnim uređajima, produžnim kablovima, da se poseban oprez primenjuje sa grejnim telima, da se nikako ne ostavljaju uključene grejalice i ostala grejna tela bez nadzora, pepeo i zapaljive materije nikada ne treba bacati u sudove za smeće, da se redovno održava i kontroliše elektromreža, da se redovno vrši čišćenje dimnjaka, kao i održavanje elektroinstalacija na svim objektima. Posebno ne treba spaljivati sekundarne sirovine, plastiku, gume i slično

Mala nepažnja, nekada napravi velike štete!

Grad Leskovac, kao i sve relevantne isnstitucije, sa velikom pažnjom prate situaciju na terenu i konstatno obilaze teren, u kontinuitetu uklanjaju divlje deponije, apeluju na građane, reaguju kad za to postoji potreba i obaveštavaju nadležne inspekcijske organe.