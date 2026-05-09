Menja se saobraćajna signalizacija na Bulevaru Nikole Pašića

Horizontalna i vertikalna signalizacija na Bulevaru Nikole Pašića u Leskovcu biće promenjene. U pitanju je deo kod raskrsnice Bulevara Nikole Pašića i Ulice Stepe Stepanovića, a izmene će biti urađene na inicijativu Grada Leskovca, na osnovu saglasnosti Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Traka iz koje je do sada bilo dozvoljeno isključivo skretanje ulevo biće preuređena, te će vozači ubuduće moći da nastave i pravo. Krajnja desna traka ostaje nepromenjena, što znači da će iz nje i dalje biti moguće nastaviti pravo ili skrenuti desno. O tome je na sednici Gradskog veća održanoj ove nedelje govorio i gradonačelnik Cvetanović.

Kako navode u Javnom preduzeću „Urbanizam i izgradnja“ Leskovac, radovi će se odvijati do 15. maja.