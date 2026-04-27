Mere prema osumnjičenom N.C. zbog neovlašćenog držanja droge

Zbog sumnje na neovlašćeno držanje droge, prema osumnjičenom N.C. iz Leskovca su određene mere zabrane prilaska, sastajanja i komuniciranja sa svedocima A.C. iz Leskovca i S.T. iz sela Masurica, opština Surdulica.

Takođe, određena mu je i mera zabrane

napuštanja stana na adresi u Ulici Mlinska broj 132 u Leskovcu, uz zabranu prijema navedenih lica u stan, saopštavaju iz Osnovnog suda Leskovac.

Naloženo mu je i da se tri puta nedeljno – ponedeljkom, sredom i petkom – javlja nadležnoj Policijskoj upravi u Leskovcu.



Prema navodima suda, mere su izrečene zbog sumnje da je osumnjičeni 22. aprila 2026. godine, oko 18.15 časova, u Ulici Goce Delčeva u Leskovcu, neovlašćeno držao veću

količinu opojne droge „marihuane“, ukupne neto mase 95,74 grama. Od toga je u

jednoj PVC kesi pronađeno 81,80 grama, dok je u kutiji cigareta bilo 14 manjih

PVC kesica ukupne mase 13,94 grama.



Mera zabrane prilaska trajaće do ispitivanja svedoka od strane Osnovnog javnog tužilaštva u Leskovcu, dok će ostale mere biti na snazi do okončanja postupka.



Sud je upozorio osumnjičenog da mu, u slučaju kršenja izrečenih mera, može biti određena i stroža mera, odnosno pritvor.







Protiv ovog rešenja

dozvoljena je žalba krivičnom vanpretresnom veću Osnovnog suda u Leskovcu u

roku od tri dana od prijema rešenja.





