DRUŠTVO VESTI

Mere prema osumnjičenom N.C. zbog neovlašćenog držanja droge

27 април, 2026
TVL

Zbog sumnje na neovlašćeno držanje droge, prema osumnjičenom N.C. iz Leskovca su određene mere zabrane prilaska, sastajanja i komuniciranja sa svedocima A.C. iz Leskovca i S.T. iz sela Masurica, opština Surdulica.

Takođe, određena mu je i mera zabrane
napuštanja stana na adresi u Ulici Mlinska broj 132 u Leskovcu, uz zabranu prijema navedenih lica u stan, saopštavaju iz Osnovnog suda Leskovac.

Naloženo mu je i da se tri puta nedeljno – ponedeljkom, sredom i petkom – javlja nadležnoj Policijskoj upravi u Leskovcu.

Prema navodima suda, mere su izrečene zbog sumnje da je osumnjičeni 22. aprila 2026. godine, oko 18.15 časova, u Ulici Goce Delčeva u Leskovcu, neovlašćeno držao veću
količinu opojne droge „marihuane“, ukupne neto mase 95,74 grama. Od toga je u
jednoj PVC kesi pronađeno 81,80 grama, dok je u kutiji cigareta bilo 14 manjih
PVC kesica ukupne mase 13,94 grama.

Mera zabrane prilaska trajaće do ispitivanja svedoka od strane Osnovnog javnog tužilaštva u Leskovcu, dok će ostale mere biti na snazi do okončanja postupka.

Sud je upozorio osumnjičenog da mu, u slučaju kršenja izrečenih mera, može biti određena i stroža mera, odnosno pritvor.

 

Protiv ovog rešenja
dozvoljena je žalba krivičnom vanpretresnom veću Osnovnog suda u Leskovcu u
roku od tri dana od prijema rešenja.


Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *