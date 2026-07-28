Milenijum tim pristupio SPD „GFK Dubočica“ Leskovac

Milenijum tim je i zvanično je postao strateški partner Gradu Leskovcu u procesu stabilizacije i razvoja Gradskog fudbalskog kluba „Dubočica“, na osnovu ugovora koji su otpisali zamenik generalnog direktora te kompanije Ivan Bošnjak i gradonačenik Leskovca Goran Cvetanović. Naime, oni su u Svečanoj Sali grada potpisali Ugovor o pristupanju Privrednog društva Milenijum tim Sportsko privrednom društvu „GFK Dubočica“, kao i Ugovor o regulisanju međusobnih odnosa članova Sportsko privrednog društva.

Kompanija Milenijum tim je, kako navode njeni predstavnici, grad na Veternici prepoznala kao pogodan za investicije. Nakon nekoliko godina ulaganja u poljoprivredu, saradnja je uspostavljena i u oblasti sporta.



GFK „Dubočica“ jedan je od simbola Leskovca, a potpisivanjem ugovora sa Milenijum timom grad dobija partnera u rešavanju problema ovog kluba, sa ciljem da se nastavi tradicija duga više od jednog veka, ocenio je gradonačelnik Cvetanović.

Grad Leskovac zadržaće 30 odsto udela u vlasinštvu, te će samim tim uzeti učešće u donošenju odluka. Očekivanja Grada su, prema rečima gradonačelnika, velika, a to je stabilan klub, bez dugova i blokada.



Inače, kompanija Milenijum tim ima 2,500 zaposlenih i nalazi se u top 50 poreskih obveznika u Srbiji. U poslednjih 10 godina upravljao je i džudo klubom „Crvena zvezda“.





