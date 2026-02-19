Ministar Bratina posetio Leskovac

Ministar informisanja i telekomunikacija Boris Bratina boravio je danas u Leskovcu. Nakon što je gradonačelnik Leskovca Goran Cvteanović, priredio prijem za ministra Bratinu, u Svečanoj sali Grada održan je i sastanak predstavnika resornog ministarstva i lokalnih medija. Na sastanku je bilo reči o projektu širenja mreže interneta u Srbiji i funkcionisanju lokalnih medija.

Projekat razvoja širokopojasne infrastrukture u ruralnim predelima obuhvata izgradnju objekata elektronske telekomunikacione mreže, sa radovima koji podrazumevaju polaganje podzemne optičke infrastrukture, povezivanje javnih ustanova na optičku mrežu, kao i izgradnju pristupne mreže za seoska domaćinstva.

Ministar Bratina je najavio izgradnju „Digitalnog kutka“, gde bi se mladi i stari upoznavali sa mogućnostima interneta i time se širila digitalna pismenost.

Kada je u pitanju rad lokalnih medija u Srbiji, ministar Boris Bratina je najavio da će uskoro započeti prijavljivanje na konkurs za sufinasiranje medijskih sadržaja.

Takođe, izrazio je očekivanje da će komisije koje će odlučivati na konkursima o dodeli sredstava biti dobro pripremljene.

Kao odgovorna lokalna samuprava Grad Leskovac izdvaja značajna sredstva za sufinasiranje medija, kako bi građani imali pravovremeno i objektivno infomisani, rekao je gradonačelnik Cvetanović. Kako je istakao, za vreme aktuelnog rukovodstva, do sada je Grad Leskovac izdvojio 320 miliona dinara za ove namene.