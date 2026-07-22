Ministar Glišić obišao radove na objektu Dečijeg dispanzera u Leskovcu

Ministar za javna ulaganja Darko Glišić posetio je Leskovac, gde je sa gradonačelnikom Goranom Cvetanovićem obišao radove na objektu Dečijeg dispanzera. Prema rečima Glišića, poslovi na ovoj zdravstvenoj ustanovi napreduju i već za dva meseca od kako su započeti radovi urađen je i dodatni deo, predviđen za sportsku medicinu.

Očekivanja su da se radovi na spoljašnjem delu objekta završe u narednih mesec dana, kako bi se krenulo sa poslovima na unutrašnjem delu. Takođe, ugovoreni rok za kraj radova je predviđen za jesen naredne godine, međutim prema rečima koordinatora projekta, očekivanja su da Služba za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece krene sa radom već početkom 2027. godine. Ukupna površina dispanzera prostiraće se na 4600 kvadrata.

Inače, na psotojećem objeku biće izgrađen još jedan sprat. Ukupna vrednost ovih poslova iznosi 656 miliona dinara, od čega 20 procenata finansira Grad Leskovac, a 80 odsto država preko resornog ministarstva.