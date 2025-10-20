Ministar poljoprivrede posetio gazdinstvo porodice Stojković u Navalinu

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glomočić posetio je gazdinstvo porodice Stojković u Navalinu.

Plasteničkom proizvodnjom povrća se ova porodica uspešno bavi već decenijama. Koriste subvencije države, a odnedavno su počeli i proizvodnju semena krompira na Vlasinskom jezeru.

Kako navodi ministar, za subvencije je proizvođačima u ovom kraju država prošle godine usmerila ukupnu sumu od milijardu dinara, zahvaljujući čemu je unapređena proizvodnja poljoprivrednika.

Obilasku gazdinstva Stojković su prisustvovali i predstavnici lokalne samouprave i Poljoprivredne savetodavne stručne službe Leskpvac.