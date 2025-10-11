Ministar za javna ulaganja Darko Glišić i ministar zdravlja Zlatibor Lončar posetili OB Leskovac

Ministar za javna ulaganja Darko Glišić i ministar zdravlja Zlatibor Lončar posetili su Opštu bolnicu Leskovac. Oni su u društvu gradonačelnika Cvetanovića, direktora ove ustanove Nebojše Dimitrijevića, drugih predstavnika lokalne samouprave, obišli radove na rekonstrukciji ove zdravstvene ustanove, koji se izvode u okviru druge faze. Za unutrašnje opremanje i građevinske radove, država je uložila 5, 4 milijarde dinara.

U delu u kojem se izvode radovi, smeštene su kuhinja i prostorija za vešeraj. U toku je izgradnja i najsavremenije angio sale, koja se nalazi u sklopu Urgentnog centra ove zdravstvene ustanove. Prema rečima nadležnih, očekuje se da zvanično počne sa radom do 15. decembra ove godine.

Vrše se radovi i na rekonstrukciji sale za sterilizaciju instrumenata, u kojoj će biti smeštena najnovija oprema sa softevrskim sistemom. Zahvaljujući ovim ulaganjima će, kako ističe ministar Lončar, biti sprečene bolničke infekcije, a bezbednost pacijenata podignuta na viši nivo.

U planu je da radovi na drugoj i trećoj fazi budu završeni do kraja 2026. godine, najavio je prilikom obilaska leskovačke bolnice Darko Glišić, ministar za javna ulaganja.

Inače, u poslednjih deset godina, u zdravstveni sistem Leskovca je uloženo više od 13 miliona evra, rečeno je ovom prilikom.