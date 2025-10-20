Ministarka Macura obišla Centar za socijalni rad i Sigurnu kuću u Leskovcu

Ministarka bez portfelja Tatjana Macura obišla je danas Centar za socijalni rad i Sigurnu kuću. Kako je najavljeno, do kraja godine očekuje se da počnu radovi na renoviranju Sigurne kuće, uz podršku Ministarstva za javna ulaganja.

Cilj ove posete bio je sagledavanje trenutnog stanja u oblasti socijalne zaštite na lokalnom nivou i unapređenja saradnje između državnih organa i lokalnih institucija.

Posebna pažnja posvećena je pitanjima zaštite žena i dece, kao i podršci žrtvama porodičnog nasilja, pa je ministarka tom prilikom obišla i Sigurnu kuću. Ova Sigurna kuća funkcioniše na specifičan način, a od ostalih se razlikuje po tome što je njena lokacija poznata javnosti.

Očekuje se kompletno renoviranje objekta Sigurne kuće u ovoj kalendarskoj godini, a najkasnije u sledećoj i povećanje kapaciteta, što će doprineti boljim uslovima za rad zaposlenih i život korisnika.

U toku prošle godine je na evidenciji bilo ukupno 49 lica koja su koristila uslugu Sigurne kuće. Ove godine je taj broj znatno manji – do današnjeg dana je utočište pronašlo 25 žena i dece. Vidno je smanjenje broja, a u Centru za socijalni rad dodaju da su uvek tu da pomognu svakoj ženi koja je pretrpela neki vid nasilja.