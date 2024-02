Ministarka Tanasković prisustvovala orezivanju loze na imanju leskovačke porodice Mladenović

Sa obeležavanjem slave Svetog Trifuna i orezivanjem vinove loze na imanju porodice Mladenović u Bogojevcu, vinogradari na području grada Leskovca započeli su novu sezonu. Ovom činu, pored gradonačelnika Gorana Cvetanovića, prisustvovala je i Jelena Tanasković, ministarka poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Porodica Mladenović iz Bogojevca ima ukupno 154 ara pod vinovom lozom, od toga 130 ari je zasađeno u toku prošle godine. Prema rečima domaćina Miloša Mladenovića, u planu je proširenje na oko 5 do 6 hektara, a u proteklom periodu podnet je i zahtev resornom Ministarstvu za registraciju vinarije.

U fokusu programa Vlade Republike Srbije „Skok u budućnost“ je upravo primarni poljoprivredni proizvođač, a porodica Mladenović je odličan primer dobre prakse, u okviru koje se tri generacije složno bave vinogradarstvom i nastoje da unaprede svoju poljoprivrednu proizvodnju, istakla je Jelena Tanasković, ministarka poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, uz konstataciju da je za poljoprivredu u budžetu za 2024. godinu opredeljeno 119 milijardi dinara.

Grad Leskovac je od 2013. godine do danas za subvencije poljoprivrednim proizvođačima izdvojio oko 370 miliona dinara i to za ukupno 9.558 subvencija, rekao je gradonačelnik Goran Cvetanović. On je dodao da je u tekućoj godini obezbeđen 101 milion dinara, čime će lokalna samouprava nastaviti da bude pouzdan partner poljoprivrednicima.

Inače, u Srbiji je pod vinovom lozom oko 26 hiljada hektara, a registrovano je preko 400 vinarija.