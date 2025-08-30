Ministarka Tatjana Macura u Leskovcu: Zajedno ka jačanju institucija

Ministarka bez portfelja zadužena za rodnu ravnopravnost, sprečavanje nasilja nad ženama i političko i ekonomsko osnaživanje žena, Tatjana Macura posetila je Leskovac i tom prilikom sastala se sa gradonačelnikom dr sci. med. Goranom Cvetanovićem sa kojim je razgovarala o produbljivanju saradnje Grada Leskovca i Kabineta koji prvi čovek grada na Veternici vodi.

Poseti gradonačelnika Leskovca, prethodio je zajednički sastanka Ministarke macure, i upravnih odbora Asocijacije centara za socijalni rad Srbije i Udruženja pravnika socijalne zaštite Argument, koji je u prisustvu direktora Predraga Momčilovića održan u leskovačkom Centru za socijalni rad.

Sastanak u Leskovcu predstavlja važan korak ka jačanju međuinstitucionalne saradnje i stvaranju efikasnijeg sistema zaštite, zasnovanog na iskustvu i praksi stručnjaka iz lokalnih sredina, istakla je Macura, i naglasila da je otvoren i konstruktivan dijalog sa centrima za socijalni rad od izuzetne važnosti, jer upravo oni svakodnevno rade sa građanima i najbolje uočavaju gde postoje praznine u sistemu.

„Zajednički rad na izmenama zakona omogućiće da se propisi dodatno usklade sa potrebama onih koji su najugroženiji, ali i da se zaposlenima u sistemu socijalne zaštite obezbede jasniji mehanizmi za postupanje u kriznim situacijama, istakla je ministarka Macura.“

Predstavnici organizacija izrazili su spremnost da aktivno učestvuju u ovom procesu i istakli značaj institucionalne podrške u unapređenju zaštite žrtava nasilja u porodici, kao i drugih akutnih pitanja.

Na sastanku se razgovaralo i o unapređenju saradnje Kabineta ministarke sa ovim organizacijama, sa akcentom na oblast unapređenja propisa u okviru njene nadležnosti. Centralne teme bile su priprema izmena i dopuna Zakona o sprečavanju nasilja u porodici i uključivanje praktičnih iskustava stručnjaka iz sistema socijalne zaštite u ovaj proces, kao i unapređenje komunikacije predstavnika institucija i građana.