Ministarstvo odbrane objavilo opšti poziv za uvođenje u vojnu evidenciju

Ministarstvo odbrane objavilo je opšti poziv za uvođenje u vojnu evidenciju.

Centar Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu Leskovcu poziva sva lica muškog pola, državljane Republike Srbije rođene 2008. godine i starijih godišta (1996-2007 ) koja nisu uvedena u vojnu evidenciju, sa teritorije opštine Leskovac, da se jave u Ulici Majora Tepića br. 4, kancelarija broj 17 radi uvođenja u vojnu evidenciju.

Uvođenje u vojnu evidenciju vrši se svakog radnog dana do 27. februara ove godine, U vremenu od 8 do 14 časova.

Regrut koji se uvodi u vojnu evidenciju treba da ponese ličnu kartu, a ukoliko je ne poseduje, na uvid treba da ponese drugu javnu ispravu iz koje se može utvrditi njegov identitet.

Regruti koji borave u inostranstvu dužni su da se radi uvođenja u vojnu evidenciju jave nadležnom diplomatsko-konzularnom pretstavništvu Republike Srbije, a sa sobom je potrebno da ponesu javnu važeću ispravu.