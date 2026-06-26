Ministarstvo odbrane raspisalo konkurs za popunu tenkovskih jedinica Kopnene vojske

Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije raspisali su konkurs za prijem novih pripadnika u tenkovske jedinice Kopnene vojske Srbije. Ovo je prilika za sve zainteresovane mladiće i devojke do 35 godina starosti da se prijave na konkurs koji traje od 1. juna do 15. jula 2026. godine.



Biti pripadnik tenkovske jedinice nije samo zanimanje – to je poziv koji sa sobom nosi odgovornost i odanost svojoj zemlji. Tenkisti su elita Kopnene vojske, osposobljeni za rad na savremenim tenkovima sa kojima izvode brza, smela i iznenadna borbena dejstva.



Konkurs je otvoren za formacijska mesta vozača i nišandžija tenkova. Kandidati mogu konkurisati za službu u tenkovskom bataljonu Četvrte brigade Kopnene vojske, a mesto službovanja je u Vranju.



Budući tenkisti imaće priliku da obavljaju dinamičan i izazovan posao na jednom od najmoćnijih borbenih sistema u Vojsci Srbije – modernizovanim tenkovima koji spadaju među najbolje u svetu. Takođe, biće u mogućnosti da se kontinuirano usavršavaju i grade profesionalnu vojnu karijeru.



Na konkurs mogu da se prijave svi državljani Republike Srbije do 35 godina starosti, bez obzira na to da li su služili vojni rok sa oružjem ili nisu. Izabrani kandidati biće primljeni u profesionalnu vojnu službu na određeno vreme u trajanju od šest meseci, uz mogućnost produženja ugovora do tri godine, nakon čega postoji mogućnost zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vreme.



Od maja 2026. godine licima koja obavljaju zadatke u sastavu tenkovskih jedinica isplaćuje se i dodatak za radni doprinos u iznosu od 20 odsto. Detaljnije informacije o konkursu možete pogledati ovde. (link)