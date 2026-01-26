Ministarstvo: Zbrinuta slepa osoba M.S. iz Lebana nakon video objave na mrežama

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja saopštilo je danas da je preduzelo sve mere radi obezbeđivanja adekvatne i trajne institucionalne zaštite za slepu osobu M.S. iz sela Lipovice kod Lebana, o čijem je teškom životu javnost informisala meštanka tog sela.

Kako je navedeno, po prijemu informacije, ministarstvo je bez odlaganja, u saradnji sa nadležnim ustanovama i sistemom socijalne zaštite, organizovalo smeštaj korisnika u Dom za zbrinjavanje lica sa oštećenjem vida „Zbrinjavanje“ u Pančevu, koja je jedina ustanova u Srbiji namenjena institucionalnom zbrinjavanju slepih i slabovidih osoba.

Meštanka sela Lipovica Suzna Spasić objavila je na društvenim mrežama video u kome se vidi da M.S. živi sam u oronuloj kući, u nehigijenskim uslovima i bez grejanja. Ministarstvo ističe da zaštita najugroženijih građana ostaje jedan od ključnih prioriteta tog resora, koji će i ubuduće reagovati hitno i odgovorno u svim slučajevima, kada su ugroženi bezbednost i dostojanstvo pojedinca.

Takođe, ministarstvo je uputilo apel građanima, medijima i organizacijama civilnog društva da slične slučajeve blagovremeno prijavljuju nadležnim institucijama, kako bi reakcija sistema bila pravovremena i efikasna.

