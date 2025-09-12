Mladi bračni par iz Leskovca se vratio Srbiju i radiće u zdravstvenoj ustanovi u Nišu (VIDEO)

Zdravstvenim radnicima iz dijaspore koji su odlučili da profesionalne karijere nastave u zdravstvenim ustanovama u Srbiji, danas je ugovore o radu uručio predsednik Srbije Aleksandar Vučić u Palati Srbije. Među njima su i mladi bračni par Luka i Zorica Jovčić iz Leskovca.

FOTO TANJUG/ RADE PRELIC/

Mladi bračni par medicinski tehničar Luka Jovčić i njegova supruga medicinska sestra Zorica iz Leskovca, jedni su od 19 –toro njih koji su dobili danas ugovore o radu i koje im je uručio predsednik Srbije, Aleksandar Vučić.

Oni su srednje obrazovanje u struci završili u svom gradu, a nastavili na niškom univerzitetu. Zbog toga će nakon boravka u Nemačkoj, sa sinom Đorđem živeti u Nišu i raditi u Kliničkom centru. Jovčić je na ceremoniji dodele ugovora rekao je da su posle više godina provedenih u inostranstvu supruga i on odlučili da se vrate u svoju domovinu jer, kako je istakao, veruju u sigurnu budućnost koju Srbija danas pruža.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, rekao je danas da će svi oni znati kako su radili u najboljim klinikama ili nešto slabijim, u zemljama u kojima su bili.

FOTO TANJUG/ RADE PRELIC/

Zdravstveni radnici koji su dobili ugovore vratili su se iz Nemačke, Švedske, Italije, Francuske, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Malte i Crne Gore, a radiće u zdravstvenim centrima, bolnicama i domovima zdravlja u Ćupriji, Vrbasu, Titelu, Nišu, Sjenici, Paraćinu, Borči, Ribarskoj banji i drugim gradovima u Srbiji.