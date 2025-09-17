Mladi inovatori iz Leskovca razvili kante koje same razvrstavaju otpad

Učenici Tehničke škole „Rade Metalac“, Pavle Kostić i Andrija Đorđević, osmislili su pametne kante za razvrstavanje otpada, sa ciljem da podignu svest osnovaca na teritoriji grada o očuvanju životne sredine.

U pitanju je projekat „Eko izazov“ kojim su pobedili na takmičenju „Svetionik znanja“, održanom decembra 2024. godine. Projekat je predstavljen na konferenciji u prostorijama Osnovne škole „Josif Kostić“.

Za realizaciju ovog projekta dobili su sredstva u iznosu od 250 hiljada dinara, koja su iskoristili za izradu kanti. Kanta razvrstava otpade uz pomoć senzora koji prepoznaje materijal, naveli su i demonstrirali srednjoškolci.

Kostić je istakao da je Leskovac jedini grad u Srbiji koji je ušao u istoriju sa dve pobede na ovom takmičenju.

Pored OŠ „Josif Kostić“, kante su postavljene i u školi „Kosta Stamenković“. Učenici ovih obrazovnih ustanova nastavljaju aktivnosti takmičenjem u sakupljanju otpada, a pobednik će dobiti pametnu baštu, objasnio je Andrija Đorđević.

Da je Grad Leskovac ponosan što ima tako mlade a perspektivne ljude, koji svojim idejama utiču na poboljšanje kvaliteta života, istakao je Aca Cvetković, član Gradskog veća zadužen za oblast omladine. Grad Leskovac će nastaviti da podržava mlade, poručeno je ovom prilikom.

Takmičenje „Svetionik znanja“ održano je u organizaciji Asocijacije za afirmaciju kulture.