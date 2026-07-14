DRUŠTVO VESTI

Moguća provera statusa prijave za upis nepokretnosti „Svoj na svome“

14 јул, 2026
TVL

Odeljenje za urbanizam Gradske uprave Grada Leskovca obaveštava građane koji su podneli prijave za upis prava svojine na nepokretnostima u okviru postupka „Svoj na svome“ da proveru statusa prijave mogu izvršiti na sledećim mestima:

  • u Odeljenju za urbanizam Gradske uprave Grada Leskovca u zgradi Osmospratnice u periodu od 8 do 14 časova,
  • u prostorijama Mesne zajednice Pečenjevce od 8 do 10 sati,
  • u prostorijama Mesne zajednice Vučje, takođe u intervalu od 8 do 10 sati,
  • u prostorijama Mesne zajednice Grdelica od 8 do 10 časova i
  • u prostorijama Mesne zajednice Manojlovce od 8 do 10 časova.

Inače, provera statusa prijave za upis prava svojine na nepokretnostima počela je da se vrši u ponedeljak, 13. jula, odnosno u toku jučerašnjeg dana.

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