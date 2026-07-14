Moguća provera statusa prijave za upis nepokretnosti „Svoj na svome“

Odeljenje za urbanizam Gradske uprave Grada Leskovca obaveštava građane koji su podneli prijave za upis prava svojine na nepokretnostima u okviru postupka „Svoj na svome“ da proveru statusa prijave mogu izvršiti na sledećim mestima:

u Odeljenju za urbanizam Gradske uprave Grada Leskovca u zgradi Osmospratnice u periodu od 8 do 14 časova,

u prostorijama Mesne zajednice Pečenjevce od 8 do 10 sati,

u prostorijama Mesne zajednice Vučje, takođe u intervalu od 8 do 10 sati,

u prostorijama Mesne zajednice Grdelica od 8 do 10 časova i

u prostorijama Mesne zajednice Manojlovce od 8 do 10 časova.

Inače, provera statusa prijave za upis prava svojine na nepokretnostima počela je da se vrši u ponedeljak, 13. jula, odnosno u toku jučerašnjeg dana.