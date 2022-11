Most preko Južne Morave u blizini sela Palojce predviđen za rušenje

Među osam mostova u pet lokalnih samouprava koji su predviđeni za rušenje jedan se nalazi na teritoriji grada Leskovac. Naime, radi se o visećem mostu na Južnoj Moravi u blizini sela Palojce.

Viseći most na reci Južna Morava izgrađen je od metalnih stubova sa sajlama i gaznom površinom od drvene građe – fosne. U predelu mosta sa leve strane reke došlo je do klizišta koje je oštetilo stubove, a odron i drveće su onemogućili prilaz mostu. Olakšavajuća okolnost je što se nizvodno od sadašnjeg položaja most gradi novi betonski most i radovi su u završnoj fazi.

Inače, na teritoriji grada Leskovca postoji još jedan viseći most na reci Vučijanki koji je izgrađen od metalnih stubova sa sajlama i sa temeljima od betona. Kontrola i provera nadležnih pokazala je da je ovaj most u dobrom stanju.