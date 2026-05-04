MUP apeluje na sve organizatore putovanja da blagovremeno prijave prevoz dece

Ministarstvo unutrašnjih poslova apelovalo je danas na sve škole, sportske klubove, kulturno-umetnička društva i druge organizatore putovanja da blagovremeno prijave organizovani prevoz dece, imajući u vidu predstojeći period učestalijih ekskurzija, rekreativnih nastava i drugih oblika organizovanih putovanja dece.

Od početka ove godine Ministarstvu unutrašnjih poslova prijavljeno je više od 3.600 ekskurzija, dok su pripadnici saobraćajne policije izvršili kontrolu ukupno 4.844 autobusa i vozača autobusa, navodi se u saopštenju. Tom prilikom, utvrđene su nepravilnosti kod ukupno sedam autobusa koji su isključeni iz saobraćaja, kao i kod 14 vozača autobusa, od kojih su dva vozača isključena iz saobraćaja zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola.

Pravovremena prijava, najkasnije 48 sati pre otpočinjanja prevoza, omogućava pripadnicima saobraćajne policije da adekvatno planiraju i sprovedu kontrolu autobusa i vozača, u cilju očuvanja bezbednosti dece u saobraćaju, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Kako je istaknuto, pripadnici saobraćajne policije će i u narednom periodu dosledno vršiti kontrole i neće dozvoliti otpočinjanje prevoza ukoliko nisu ispunjeni svi uslovi propisani Pravilnikom o načinu obavljanja organizovanog prevoza dece.

Ministarstvo unutrašnjih poslova još jednom naglašava da je bezbednost dece apsolutni prioritet i poziva sve organizatore da poštuju propise i odgovorno planiraju prevoz, dodaje se u saopštenju.