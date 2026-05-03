MUP upozorava na porast broja vožnje u suprotnom smeru

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) ukazuje na porast broja slučajeva nepropisne vožnje kolovoznom trakom namenjenom za kretanje vozila iz suprotnog smera, što predstavlja jedan od najtežih saobraćajnih prekršaja.

MUP apeluje na sve vozače da pokažu maksimalnu odgovornost i opreznost u saobraćaju, imajući u vidu da ovakvo ponašanje direktno ugrožava živote svih učesnika u saobraćaju i može da dovede do najtežih posledica.

„Istovremeno, zahvaljujemo građanima koji svojim prijavama nadležnoj jedinici policije, kao i objavama na društvenim mrežama, doprinose otkrivanju i sankcionisanju ovakvih prekršaja i time daju značajan doprinos unapređenju bezbednosti saobraćaja“, navodi MUP i podseća da je prilikom objavljivanja ovakvih sadržaja neophodno da se vodi računa o tačnosti informacija.

MUP zato apeluje na građane da se ne dele snimci koji su nastali ranije ili nisu zabeleženi na teritoriji Republike Srbije, kako bi se izbeglo širenje dezinformacija i nepotrebno uznemiravanje javnosti.

U poslednje dve nedelje, pripadnici Uprave saobraćajne policije, u saradnji sa Upravom saobraćajne policije Policijske uprave za grad Beograd i odeljenjima saobraćajne policije policijskih uprava u Valjevu, Novom Sadu i Požarevcu, rasvetlili su pet ovakvih slučajeva, navodi se u saopštenju MUP-a.

Dodaje se da su od toga dva zabeležena na auto-putu u Novom Sadu i Ljigu, dva na moto-putu u Beogradu i Požarevcu, dok se jedan slučaj dogodio u Bulevaru vojvode Mišića u Beogradu.

Protiv učinilaca ovih prekršaja podnete su odgovarajuće prekršajne prijave.