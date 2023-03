Na deonici Grdelica – Velika Sejanica od 1. aprila najavljena izmena režima saobraćaja

Iz Javnog preduzeća “Urbanizam i izgradnja” obaveštavaju javnost o izmeni režima saobraćaja na delu deonice Grdelica – Velika Sejanica, od 1. do 11. aprila, zbog izvođenja radova na sanaciji klizišta, iskopu kanala, izgradnji potpornog zida.

Naime, u ovom periodu doći će do potpune obustve saobraćaja, s tim što će u vremenskom periodu od 6.30 do 07.30, zatim od 10.30 do 11.30 i od 13.00 časova do 13.30 biti omogućen saobraćaj za motorna vozila.

Obaveštavaju se svi učesnici u saobraćaju na pomenutoj deonici da se rukovode privremenom saobraćajnom signalizacijom tokom perioda izvođenja radova.