Na Gradskom veću o većim kaznama, dugu firme Metroparking jug, neuspelim projektima prethodne vlasti koji dolaze na naplatu

Nacrt odluke o komunalnom redu i Operatvni plan Odbrane od poplave za vode 2 reda na teritoriji Grada Leskovca za 2026. godinu usvojeni su, pored ostalog, na sednici Gradskog veća.

Komunalni red propisuje se na teritoriji grada Leskovca i u naseljenim mestima Vučje, Predejane, Grdelica i Brestovac. Ovom odlukom, pored ostalog, biće povećane kaznene mere za fizička lica sa 3 na 5 hiljada dinara, za nepropisno parkiranje na javnim površinama- rekao je Andrija Atanasković, šef Odeljenja za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i infrastrukturu GU Grada Leskovca.

Iste kazne propisane su za deponovanje i odlaganje smeća na mesta koja nisu predviđena za to. U okviru ove tačke dnevnog reda, gradonačelnik Cvetanović dotakao se vraćanja javnih površina u provobitno stanje nakon izvedenih radova, što je, kako je naveo, od izuzetne važnosti.

Kada je u pitanju operatvni plan Odbrane od poplave za vode 2 reda, operativnim planom predviđeni su radovi na 41 lokaciji, o čemu je detaljnije govorio Rade Velinov, šef Odeljenja za privredu i vodoprivredu.

Prvi čovek Leskovca je u svom obraćanju istakao i da na naplatu dolaze posledice lošeg rukovođenja gradom pre odgovornosti aktuelne vlasti. Naime, početkom ovog meseca Grad je dobio izvršenje od 80 miliona dinara od strane Naftne industrije Srbije za bušotine izvedene na potezu od Velike Biljanice do Manojlovca. Nakon upućene molbe nadležnima u ovoj industriji da se celokupna situacija razmotri, smanjen je iznos kamate na 39 miliona 873 hiljade 335 dinara, rekao je gradonačelnik Leskovca.

Cvetanović je podsetio na probleme faktičkih eksproprijacija i naknade šteta od ujeda pasa lutalica.

Većnici su usvojili su izveštaje o poslovanju leskovačkih javno i javno-komunalnih preduzeća za 2025.godinu.

Data je saglasnost i na izveštaj o radu privrednog društva „Metroparking Jug“ d.o.o Leskovac. Gradonačelnik Cvetanović je ovom prilikom istakao da je grad Leskovac uputio dopis ovom privrednom društvu za dostavljanje precizno definisanog pisanog plana za izmirenje ukupnog dugovanja prema lokalnoj samoupravi, zatim jasnu utvrđenu dinaminku otplate dugovanja i uslova za neophodnu realizaciju predloženog plana. Kao odgovor na dopis, “Metroparking Jug” je, pored ostalog, predložio rešenje u vidu korekcije cena dnevnih karata, uklanjanja vozila paukom, vremensko ograničenje parkiranja u Ekstra zoni.

Na sednici, pored ostalog, usvojen nacrt Odluke o donošenju Prve izmene i dopune na delu obuhvata Plana generalne regulacije 4 u zoni A u Leskovcu. Ovom prilikom je najavljeno da će u toku ove godine na Bulevaru Nikole Pašića će biti promenjena horizontalna i vertikalna signalizacija.

