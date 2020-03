Na Infektivnom odeljenju u Leskovca jedan pacijent testiran na koronavirus, čekaju se rezultati

Na sednici Gradskog štaba za vanredne sitacije u Leskovcu u izveštaju o epidemiološkoj situaciji, Aleksandra Nikolić, direktorka Zavoda za javno zdravlje, naglasila je da se na Infektivnom odeljenju leskovačke bolnice nalazi jedan pacijent kome je za vikend postavljena indikacija za testiranje na korona virus.

Zavodu za javno zdravlje u Leskovcu naloženo je od Štaba za vanredne situacije da svakodnevno prati epidemiološku situaciju i podnosi redovne izveštaje sa predlogom mera.

Gradski štab za vanredne situacije usvojio je naredbe i preporuke za postupanje u vanrednom stanju, a na osnovu odluka Vlade Srbije. Tako , osim zabrane kretanja od 17 do 5 časova, jedino nedeljom građani stariji od 65 godina mogu da izađu u kupovinu namirnica od 3 do 8 sati ujutru. Svoje domove moći će da u bilo koje vreme napuste oni kojima je neophodna hitna medicinska pomoć, osobe koje imaju radnu dozvolu ili posebno odobrenje nadležnih organa. Kućni ljubimci će moći da se šetaju od 20 do 21 sat i to 20 minuta. Takođe , zabranjeno je i okupljanje više od 5 lica na javnim mestima u zatvorenim prostorima. Zabranjen je i javni prevoz, osim za pojedine zaposlene.

Usvojena je i preporuka investitorima da učine sve kako bi održali aktivnosti na gradilištima, a takođe da istovremeno obezbede sve neophodne mere zaštite radnicima.