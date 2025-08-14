Na praznik Svetih velikomučenika Makaveja počeo Gospojinski post

Danas je praznik Svetih velikomučenika Makaveja, starozavetnih i jevrejskih sveštenika iz drugog veka pre nove ere. Na ovaj dan počinje Gospojinski post, koji se smatra jednim od najstrožih u pravoslavnoj tradiciji. Obeležava se u znak secanja na smrt Bogorodice i dan kada se uspela na nebo.

U Sabornom hramu Svete Trojice u Leskovcu tim povodom okupio se veći broj vernika.

Velikogospojinki post prvi put se pominje u 9. veku i uvek počinje na Dan sedmorice braće Makaveja i njihove majke, koji su pogubljeni mučeničkom smrću. Braća Avim, Antonin, Gurije, Eleazar, Evsevon, Adim i Markel, kao i njihova majka Solomona i učitelj Eleazar, postradali su mučenički 166. godine pre nove ere, od strane imperatora Antioha Devetog Epifana.

Gospojinski post, u narodu poznat još i kao Uspenski, ustanovljen je u čast Bogorodisi, zbog šega se veruje da je posebno značajan za žene. Podrazumeva ne samo uzdržavanje od mrsne hrane, već i rđavih misli i dela.



Gospojinski post se završava 28. avgusta po novom kalendaru, na Veliku Gospojinu