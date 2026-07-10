Na sednici Gradskog veća o izvršenju budžeta u prvoj polovini 2026, izmenama Plana nabavki…

Danas je održana sednica Gradskog veća Grada Leskovca, na kojoj su usvojene sledeće tačke dnevnog reda:

– Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu grada Leskovca za period 01.01. – 30.06.2026. godine.

– Nacrt Izmene i dopune br. 3 Plana nabavki za 2026. godinu.

– Nacrt Odluke o donošenju Lokalnog Akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u gradu Leskovcu 2026–2028.

– Nacrt Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora o raspodeli dobiti JP „Pijaca“ Leskovac za 2025. godinu.

Izveštaj o radu Jedinice za implementaciju projekta „Izgradnja CPOV-a i proširenje kanalizacione mreže“ za period 01.01. – 30.06.2026. godine.

– Predlog Rešenja o izmeni Rešenja o odobravanju i finansiranju programa u oblasti sporta kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u gradu Leskovcu iz budžeta grada u 2026. godini.

– Izveštaj Komisije za rešavanje u upravnom postupku u drugom stepenu i za rešavanje sukoba nadležnosti sa 18. sednice održane 26. juna 2026. godine.

– Nacrt Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja Društva posebne namene GPLE doo Leskovac za period od 1.jula prošle do 30.juna ove godine.

Takođe, data je saglasnost na predloge rešenja kojima se odbijaju žalbe izjavljene protiv rešenja Gradske uprave.

Zakazivanje 20. sednice Skupštine grada Leskovca najavljeno je za 20. jul.

Uskoro opširnije.