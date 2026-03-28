Na Skupštini u Vlasotincu odbačen predlog zahteva za raspisivanje refernduma

Odbornici Skupštine opštine Vlasotince su, posle duge rasprave, doneli odluku o odbacivanju predloga zahteva za raspisivanje referenduma na delu teritorije opštine Vlasotince – MZ Centar, zbog nenadležnosti Skupštine opštine Vlasotince. Reka Vlasina je u kategoriji vodotokova prvog reda i njome gazduju Srbijavode, rečeno je na sednici.

Reč je o referendumu vezanom za radove u okviru projekta Srbijavode DOO koje se tiče zaštite Vlasotinca od poplava, a u okviru koga se već nekoliko meseci izvode radovi, za koje deo građana smatra da nisu adekvatni.

Pozicija i opozicija su sučeljavale stavove, navodile članove zakona i ostale pri svojim stavovima. Predsednik opštine Bratislav Petrović zatražio je da se pusti kratak video zapis o trima poplavama koje su zadesile Vlasotince u prethodne nepune dve decenije – o poplavama iz 2007. 2010. i 2021.godine.

On je rekao da je između lepog pogleda i bezbednosti važnija bezbednost i da je projekat koji realizuju Srbijavode proizvod rada stručnih ljudi.

Na tvrdnju opozicionih odbornika iz GG „Dr Dragan Spasić“ da bi žitelji kuća iza zida koji se gradi potpisali da ne žele nikakvu nadoknadu u slučaju da imaju štetu od poplave, samo da se ukloni zid, reagovao je član Opštinskog veća Dragiša Miljković.

On je podsetio da je 2007.godine bio predsednik Komisije za procenu štete od poplave i da su se za nadoknadu štete od tadašnje poplave prijavili i žitelji koji su sada protiv zida.

Zamenik predsednika opštine Vladimir Kocić najavio je skori početak izrade projekta uređenja priobalja koje sada rade Srbijavode. Neće, kako je rekao, to biti samo goli zidovi, uskoro će biti predstavljen idejni projekat dodatnog uređenja tog dela grada – pešačke staze, klupe, osvetljenje.

Član Opštinskog veća Miloš Mitrović, inače arhitekta, stručno je pojasnio nedoumice vezane za pitanja o zidu na levoj obali Vlasine, s obzirom da su se čula razna, kako je ocenjeno, nestručna tumačenja.

Odbornici i pozicije i opozicije saglasili su se da se povuče sa dnevnog reda tačka o uvođenju dimničarskih usluga, dok se ne razjasne svi njeni aspekti.

Usvajanjem odluke o ostvarivanju prava na besplatnu užinu, na nju pravo imaju deca iz socijalno ugroženih porodica odnosno korisnici novčane socijalne pomoći, ali i posebno osetljive kategorije – deca bez roditeljskog staranja, deca roditelja koji samostalno vrše roditeljsko pravo, deca sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, kao i deca iz, kako je rečeno, jednoroditeljskih porodica.

Takođe, pravo se priznaje i trećem, četvrtom i svakom narednom detetu u porodici koje pohađa osnovnu školu. Izmenom odluke o socijalnoj zaštiti usluga senzorne sobe uvršćena je u redovne usluge Centra za socijalni rad.

Izmenom i dopunom odluke o utvrđivanju kategorije korisnika koji plaćaju subvenscionisane cene komunalnih usluga, članove porodice poginulog borca JKP Vodovod će subvencionisati sa 5 metara kubnih vode, odnosno umanjenjem računa za vodu za taj iznos, a JKP Komunalac subvencionisaće sa 100 posto iznos računa.

Usvojeni su i izveštaji o radu Centra za socijalni rad, Kulturnog centra, Biblioteke „Desanka Maksimović“, SRC Vlasina, Opštinskog pravobranilaštva, Turističke organizacije i Štaba za vanredne situacije.

Donete su, između ostalih i odluke o angažovanju eksterne revizije završnog računa opštine, o donošenju PDR-a za izgradnju radne zone „Batulovce, o konsultacijama i javnim raspravama, o sporovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora JKP Vodovod. Usvoje je i Operativni plan za odbranu od poplava za vode II reda za 2026.godinu.

Odbornici su konstatovali prestanak mandata odbornicima Jovani Petković i Vladimiru Đikiću, sa izborne liste Aleksandar Vučić – Vlasotince ne sme da stane.

Više puta ponovljen predlog za besplatnu uslugu vrtića Odborničke grupe „Dr Dragan Spasić“ dobio je ponovljen odgovor – kad većina dece koja čeka na vrtić bude mogla da ga pohađa, usluga će postati besplatna.