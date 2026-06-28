Na Vidovdan, slučajno ili ne, događaji koji su predstavljali prekretnicu u istoriji srpskog naroda

Danas se u Srbiji obeležava Vidovdan, crkveni i državni praznik, dan koji zauzima posebno mesto u srpskoj istoriji. Od Kosovske bitke, koja se zbila na današnji dan 1389. godine, ovaj praznik prestao je da ima isključivo religijski karakter.

Važni događaji koji su predstavljali prekretnicu u istoriji našeg naroda desili su se upravo na Vidovdan, zbog čega se ovaj praznik smatra delom temelja našeg kolektivnog identiteta.

Najznačajniji je Kosovski boj, koji se danas doživljava kao vojnički poraz, ali kao moralna i duhovna pobeda.

Atentat na austrougarskog prestolonaslednika Franca Ferdinanda, koji je 28. juna 1914. godine izvršio Gavrilo Princip u Sarajevu, bio je povod za početak Prvog svetskog rata. Upravo na Vidovdan, potpisivanjem dokumenta, isti rat je četiri godine kasnije okončan, a ovaj događaj poznatiji je kao Versajski mir.

Treba pomenuti i donošenje Vidovdanskog ustava Kraljevine SHS 1921. godine. Takođe, 28. juna 1881. potpisana je tajna konvencija sa Austrougarskom. Nakon toga, usledili su i drugi važni „Vidovdani“.

Kada je reč o novijoj istoriji, za ovaj praznik se vezuje i Rezolucija Informbiroa doneta 28. juna 1948. Upravo na Vidovdan 1990. godine, Hrvatska je amandmanima izbrisala srpski narod kao konstitutivni narod iz svog ustava – ostala je odrednica da je to država hrvatskog naroda i ostalih nacionalnih manjina.

Slučaj „Holmet“, ubistvo tri pripadnika JNA 1991. godine, na početku rata između Srbije i Hrvatske, još neki su od događaja koji su se desili na Vidovdan. Takođe, 28. juna 2001. godine, bivši predsednik SRJ Slobodan Milošević izručen je Hagu.